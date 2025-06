Real Madrid-Pachuca | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid cerca il riscatto nel Mondiale per Club affrontando il Pachuca nella seconda giornata del girone. Dopo un pareggio che ha lasciato i tifosi in attesa, i Blancos sono determinati a conquistare la prima vittoria e avanzare verso la fase successiva. Scopri dove seguire questa sfida epica in TV e streaming, e non perdere neanche un minuto di questa emozionante battaglia tra due grandi club.

Il Real Madrid cerca la prima vittoria al Mondiale per Club e nella seconda giornata della fase a gironi affronta il Pachuca. Dopo il pareggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

