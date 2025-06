Real Madrid Pachuca 3-1 | i Blancos vincono in inferiorità numerica e si prendono la vetta del girone Primo successo per Xabi Alonso

Il Real Madrid di Xabi Alonso dimostra cuore e determinazione, superando in rimonta il Pachuca 3-1 nonostante l’inferiorità numerica. Questo risultato permette ai Blancos di conquistare la vetta del girone, aprendo le porte a un cammino promettente nel Mondiale per Club. Una vittoria che infiamma i tifosi e rafforza la fiducia nella squadra, pronta a sfidare le avversarie più temute. La strada verso il titolo si fa sempre più luminosa.

Real Madrid Pachuca 3-1: i Blancos vincono in inferiorità e volano al primo posto nel gruppo che incrocerà il girone della Juventus. Dopo la Juventus, vittoriosa contro il Wydad, trova il primo successo il Real Madrid di Xabi Alonso al Mondiale per Club. I Blancos, nonostante l'inferiorità numerica da inizio partita, superano 3-1 i messicani del Pachuca. Successo firmato da Bellingham, Guler e Valverde prima del definitivo 3-1 di Montiel. La squadra di Xabi Alonso vola così al primo posto nel girone in attesa di Al Hilal-Salisburgo.

