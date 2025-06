Real Madrid Guler | Andare via? Se non gioco penso a tutto Tra concorrenza e mercato | gli scenari per il futuro

Le prime due stagioni di Arda Guler al Real Madrid sono state un mix di attese e delusioni, tra la voglia di emergere e il difficile confronto con la concorrenza. Il giovane talento turco, consapevole delle sfide sul campo e delle opportunità di mercato, si trova ora a un crocevia cruciale: restare e dimostrare il suo valore o considerare altre strade per il suo futuro. Ma cosa sceglierà ?

Le prime due stagioni di Arda Guler al Real Madrid non sono andate come ci si sarebbe aspettato. Il classe 2005 ha solo dato sprazzi del suo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - realmadrid - guler - andare

La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan - Gabriele Oriali, storico collaboratore di Roberto Mancini, avrebbe espresso la sua posizione riguardo a Antonio Conte con una frase distinta: "Questa volta non posso andare dove va lui".

Guler suplente, che. Andate Xabi Vai su X

2018/2019 - Vinicius, 18 anni, 45 milioni di euro 2019/2020 - Rodrygo, 18 anni, 45 milioni 2021/2022 - Camavinga, 18 anni, 31 milioni 2023/2024 - Bellingham, 20 anni, 113 milioni 2023/2024 - Guler, 18 anni, 24 milioni 2024/2025 - Endrick, 18 anni, 47.5 milio Vai su Facebook

Arda Guler vuole giocare di più: poco spazio al Real Madrid, come sono andati i suoi ultimi mesi; Liga, Arda Guler lancia il Real Madrid: Ancelotti torna a -4 dal Barcellona; Al Real basta un gol di Guler: ennesimo 1-0 sofferto nell'inseguimento al Barça.

Real Madrid, Guler: "Andare via? Se non gioco penso a tutto". Tra concorrenza e mercato: gli scenari per il futuro - Le prime due stagioni di Arda Guler al Real Madrid non sono andate come ci si sarebbe aspettato. Si legge su calciomercato.com

Guler Milan, asse caldo col Real Madrid: l’affare può andare in porto a queste condizioni - L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’interesse del Milan per Arda Guler. Secondo milannews24.com