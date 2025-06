Re Carlo al Royal Ascot Camilla punta di nuovo sul bianco ma la Principessa è raggiante

Durante la giornata di chiusura del Royal Ascot 2025, il 21 giugno, Carlo III è stato accompagnato da un'atmosfera di eleganza e tradizione, con Camilla ancora una volta protagonista nel suo look bianco, simbolo di purezza e raffinatezza. La presenza della Famiglia Reale ha impreziosito l’evento, sottolineando l’importanza di questa manifestazione per i Windsor. La scena si è conclusa con un tocco di regale brillantezza, lasciando tutti senza fiato.

Re Carlo III ha deciso di partecipare a tutte le giornate del Royal Ascot 2025, accompagnato dalla moglie Camilla e da diversi membri della Famiglia Reale Inglese. Infatti, anche se Kate Middleton ha deciso di non partecipare alla manifestazione sportiva, altri volti della Monarchia hanno deciso d’accompagnare il sovrano in questo suo impegno ufficiale. Nella giornata di chiusura del Royal Ascot, il 21 giugno 2025, Carlo III è stato accompagnato dalla moglie Camilla e dalla Principessa Eugenia, che ha sbaragliato la concorrenza con un abito arancione, che la faceva apparire più raggiante che mai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, al Royal Ascot Camilla punta di nuovo sul bianco, ma la Principessa è raggiante

Re Carlo e Camilla in verde smeraldo si ignora al Royal Ascot - Re Carlo e Camilla in verde smeraldo al Royal Ascot: tra sguardi evitati e silenziosi, il secondo giorno di corse ha rivelato un'immagine insolita della royal family.

Al via il Royal Ascot 2025, l'arrivo di Carlo e Camilla in carrozza - Londra si anima di eleganza e tradizione con l'arrivo regale di Carlo III e Camilla in carrozza, accolti da applausi e sguardi ammirati.

