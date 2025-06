Rapporto Uil sull' occupazione pontina | il lavoro cala e gli stipendi sono bassi

Il rapporto UIL sull’occupazione nel territorio pontino rivela un quadro preoccupante: il numero di occupati diminuisce leggermente, passando da 213mila a 211mila, mentre gli inattivi aumentano di quasi 3mila unità. Latina si conferma come seconda città della regione per dimensione lavorativa, ma i dati evidenziano una criticità crescente: lavori precari, stipendi bassi e una disoccupazione che rischia di compromettere il futuro dei giovani e delle famiglie. È giunto il momento di agire per invertire questa tendenza negativa.

Occupazione in calo nel pontino. Lo scorso anno l’Istat ha censito 211mila occupati tra lavoratori e lavoratrici, contro i 213mila del 2023. Mentre erano stati 210mila nel 2022. In aumento, invece, il numero degli inattivi: 138mila, 135mila nel 2023. Dopo Roma (812mila), Latina è il secondo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Rapporto Uil sull'occupazione pontina: il lavoro cala e gli stipendi sono bassi

