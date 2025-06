Rapinata 12enne al Parco Pantanella | ragazzini le strappano la catenina d' oro davanti al padre fermato con una scusa

La sicurezza nel parco Pantanella sta preoccupando sempre di più i residenti. Recenti episodi di violenza, come la rapina ai danni di una 12enne davanti al padre, testimoniano l'urgenza di intervenire. Tra partite notturne, schiamazzi e scooter senza controllo, la tranquillità di questo spazio pubblico è compromessa. È arrivato il momento di trovare soluzioni concrete per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti.

La situazione al parco Pantanella è letteralmente sfuggita di mano: le partite di calcio in notturna, urla, schiamazzi e scooter che sfrecciano senza che i conducenti abbiano contezza del potenziale pericolo di travolgere i pedoni, sono alcuni dei problemi che stanno mettendo a dura prova la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rapinata 12enne al Parco Pantanella: ragazzini le strappano la catenina d'oro davanti al padre fermato con una scusa

In questa notizia si parla di: parco - pantanella - rapinata - 12enne

Rapallo, vandali al parco: mobiletti per i libri distrutti e volumi incendiati - Vandali in azione al Parco delle Fontanine di Rapallo, dove sono stati distrutti mobiletti per i libri e alcuni volumi addirittura incendiati.

Rapinata 12enne al Parco Pantanella: ragazzini le strappano la catenina d'oro davanti al padre fermato con una scusa.

Jesi, rapina al 12enne, caccia al branco: c’è la descrizione, braccati i 4 bulli - Mamma coraggio e suo figlio, il 12enne che mercoledì sera è stato vittima di una rapina. Da corriereadriatico.it