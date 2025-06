Rangnick che frecciata al Manchester United | Chi decide? Perché? Sono stati spesi 800 milioni per arrivare al 15° posto

Ralf Rangnick, ex allenatore del Manchester United e attuale CT dell’Austria, non ha risparmiato parole pungenti sul disastro dei Red Devils. In un’intervista a Sport, il tecnico tedesco ha lanciato una frecciata diretta: “Chi decide? Perché? Sono stati spesi 800 milioni per arrivare al 15° posto.” Una critica dura che mette in discussione le scelte e la gestione di uno dei club più prestigiosi al mondo.

Attuale CT dell’Austria, Ralf Rangnick ex allenatore del Manchester United nel periodo tra il 2021 e il 2022 come coach a intermin ha parlato a Sport, tirando in ballo la situazione attuale dei Red Davils, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rangnick, che frecciata al Manchester United: «Chi decide? Perché? Sono stati spesi 800 milioni per arrivare al 15° posto»

In questa notizia si parla di: rangnick - manchester - united - frecciata

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

La frecciata di Rangnick : "Questa vittoria è la miglior risposta a certi articoli. Siamo uniti" - Il Manchester United si gode la vittoria sul campo del Leeds e Ralf Rangnick si toglie qualche sassolino dopo una settimana difficile: "Era una partita importante, come quella contro il West Ham ... Da tuttomercatoweb.com

La frecciata di Rangnick : "Questa vittoria è la miglior risposta a certi articoli. Siamo uniti" - Il Manchester United si gode la vittoria sul campo del Leeds e Ralf Rangnick si toglie qualche sassolino dopo una settimana difficile: "Era una partita importante, come quella contro il West Ham, da ... m.tuttomercatoweb.com scrive