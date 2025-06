Rami D’ORA il futuro è a rischio | una raccolta fondi per salvare la rassegna culturale valtellinese

Il futuro di Rami D’ORA è a rischio e ha bisogno del nostro aiuto per continuare a portare arte, cultura e emozioni nelle comunità valtellinesi. Erica Meucci, anima di questa meravigliosa iniziativa, invita tutti a unirsi per salvare una rassegna che nel corso degli anni ha illuminato cuori e menti. La vostra generosità può fare la differenza: insieme, possiamo preservare questo patrimonio culturale e garantirne il futuro alle prossime generazioni.

"Il futuro della rassegna è in pericolo". A lanciare l’allarme è Erica Meucci, ideatrice e anima di Rami D’ORA, la rassegna di arti performative che negli ultimi cinque anni ha portato teatro, danza e cultura in tutta la Valtellina, dalle scuole alle case di riposo, dai boschi ai borghi. Ora. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Rami D’ORA, il futuro è a rischio: una raccolta fondi per salvare la rassegna culturale valtellinese

In questa notizia si parla di: rassegna - rami - rischio - raccolta

Furto al Laboratorio Giambellino: rubati proiettori, pc e cavi, a rischio la rassegna "Scendi c'è il cinema" - Un furto ha colpito il Laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, mettendo a rischio la storica rassegna estiva "Scendi, c'è il cinema".

L’appello della libreria-presidio del Corvetto a rischio. “Partita la raccolta fondi, aiutateci a sopravvivere” - La libreriapresidio del Corvetto, simbolo di cultura nel quartiere, lancia un appello per sopravvivere.

Sabato 14 giugno?Avviso? ?Ordinanza sindacale: misure di prevenzione incendi e di igiene pubblica Con ordinanza n.13 il Sindaco ?RENDE NOTO? che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale Vai su Facebook

Rami D’ORA, il futuro è a rischio: una raccolta fondi per salvare la rassegna culturale valtellinese; Raccolta premi in crescita per Vittoria Assicurazioni; Assicurazioni: crescono l'interesse per i mercati privati e il focus sulla sostenibilità.

Rami D’ORA, una raccolta fondi per continuare la rassegna di arti performative in Valtellina: “Futuro in pericolo” - Una raccolta fondi a sostegno di Rami D’ORA, rassegna di arti performative in Valtellina. Segnala primalavaltellina.it

Rami a rischio, interviene il Comune Controlli in via Gorizia e non solo - Nella giornata di ieri una squadra di addetti del Comune è intervenuta a passare in rassegna gli alberi di ... Riporta ilrestodelcarlino.it