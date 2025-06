Rallenta la crescita occupazionale nei primi cinque mesi del 2025 in Veneto

Il mercato del lavoro in Veneto mostra segnali di rallentamento nel 2025, con un saldo occupazionale ancora positivo (+56.900 posti), ma in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questo trend riflette le sfide e le trasformazioni in atto nell’economia regionale, invitando imprese e lavoratori a adattarsi alle nuove dinamiche. La questione centrale è: come affrontare questa fase di crescita più moderata e prepararsi alle future opportunità ?

Prosegue la fase di rallentamento del mercato del lavoro in Veneto. Secondo i dati diffusi da Veneto Lavoro, nei primi cinque mesi del 2025 il saldo occupazionale resta positivo, con +56.900 posti di lavoro dipendente, ma risulta in calo rispetto ai livelli registrati negli ultimi tre anni.

