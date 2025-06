Raid IranRubio | il mondo è più sicuro

Il mondo si presenta più sicuro e stabile dopo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, secondo il segretario di Stato Rubio. Con un'apertura al dialogo e la disponibilità a negoziare con Teheran, l'America punta a evitare escalation future, limitando eventuali attacchi a minacce dirette ai propri interessi. La situazione rimane delicata: cosa riserverà il futuro tra le due nazioni?

20.27 Il mondo è "più sicuro e stabile" dopo gli attacchi americani all'Iran. Così il segretario di Stato Usa,Rubio:pronti a parlare con Teheran, "l'offerta è ancora valida". Ora, "nessuno altro raid contro l'Iran, se non "attaccano gli americani o interessi americani", o "se lo Stretto di Hormuz venisse chiuso". "Non sappiamo se l'Iran abbia spostato parte del suo materiale nucleare prima degli attacchi Usa sui siti iraniani", dice Rubio. Sulle critiche di altri Paesi: "In privato concordano con noi che le incursioni fossero necessarie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il tycoon: «Siamo stati informati, Teheran ha ignorato il mio ultimatum. Non avranno mai l'atomica, ora tornino al tavolo». Marco Rubio smentisce collaborazione, ma è probabile un supporto di intelligence. E alcuni funzionari iraniani chiamano gli Usa.

Il tycoon: «Siamo stati informati, Teheran ha ignorato il mio ultimatum. Non avranno mai l’atomica, ora tornino al tavolo». Rubio smentisce collaborazione, ma è probabile un supporto di intelligence. Funzionari iraniani chiamano gli Usa. di @stegraziosi Vai su X

