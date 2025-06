Rai baluardo d' informazione sulla crisi Usa-Iran | copertura a tappeto

La Rai si conferma come il baluardo affidabile dell'informazione, dimostrando prontezza e tempestività nel coprire la crisi traUSA e Iran. Già alle prime luci dell'alba, con aggiornamenti rigorosi e analisi autorevoli, ha portato i telespettatori nel cuore degli eventi, offrendo un quadro chiaro e immediato di una delle tensioni più delicate del Medio Oriente. Un esempio di giornalismo rapido e puntuale, essenziale in tempi di grande incertezza.

La Rai si dimostra tempestivo baluardo d'informazione sulla crisi in Iran. Alle 2.12 del mattino di oggi, dopo l'agenzia relativa all'attacco di Donald Trump uscita alle 2.05, RaiNews era già in diretta a illustrare ai telespettatori ciò che stava avvenendo in Medio Oriente e a Washington. Mentre la Tv pubblica era già attiva sul web, a RaiNews il primo ospite, Maurizio Molinari ex direttore di Repubblica, era presente a commentare gli sviluppi. Inoltre la scorsa notte, a partire dalle 2.00, Radio 1 e il Giornale Radio Rai hanno seguito in diretta l'attacco americano in Iran con edizioni straordinarie trasmesse ogni mezz'ora. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rai baluardo d'informazione sulla crisi Usa-Iran: copertura a tappeto

