Ragazzina rapinata all' alba fuori da un locale necessarie le cure in ospedale La polizia ferma un uomo

Una giovane minorenne ha vissuto attimi di terrore all’alba di sabato a Marina di Ravenna, quando è stata vittima di una violenta rapina fuori da un locale. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della polizia, l’aggressore è stato fermato e arrestato. La ragazza ha riportato ferite che richiedono cure mediche, ma ora la sua sicurezza è stata ricostruita. Un episodio che evidenzia l’importanza di una risposta pronta ed efficace alle emergenze.

Momenti si terrore per una ragazza, minorenne, che nelle prime ore del mattino di sabato (21 giugno) è stata vittima di una rapina all'esterno di un locale pubblico a Marina di Ravenna. A fronte di quanto accaduto, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per rapina.

