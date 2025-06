Ragazzina denuncia violenza sessuale dopo una festa in collina indagini in corso dei carabinieri

Una drammatica vicenda scuote il cuore della comunità: una ragazzina minorenne ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo una festa in collina tra Savignano, Longiano, Roncofreddo e Borghi. I carabinieri stanno procedendo con le indagini per fare piena luce su quanto accaduto e garantire giustizia. La comunità si stringe intorno alla giovane, sperando in una rapida verità e nel rispetto dei suoi diritti.

🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ragazzina denuncia violenza sessuale dopo una festa in collina, indagini in corso dei carabinieri

