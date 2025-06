Ragazzi precipitano dal parapetto mentre si scattano un selfie sei feriti

Una scena da brivido quella che si è verificata questa sera: sei giovani tra i 17 e i 18 anni sono precipitati da un parapetto crollato mentre si scattavano un selfie, lasciando tutti con ferite di diversa gravità. La loro bravata si è trasformata in una corsa contro il tempo per salvarli, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. È un monito sulla pericolosità di comportamenti imprudenti, ricchi di rischi inutili.

Precipitati dal parapetto crollato mentre si scattavano un selfie. Una brutta serata per sei ragazzi di età compresa fra i 17 e i 18 anni. Caduti al suolo da un'altezza di cinque metri sono stati tutti trasportati d'urgenza in ospedale. Crollo del parapetto L'intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ragazzi precipitano dal parapetto mentre si scattano un selfie, sei feriti

In questa notizia si parla di: parapetto - ragazzi - selfie - precipitano

“Ci sono tre ragazzi che si fanno selfie con le armi in mano”: allarme nel parcheggio del supermercato - Tre giovani si immortalavano in selfie con armi, scatenando l'allarme nel parcheggio di un supermercato a Brescia.

Ragazzi precipitano dal parapetto mentre si scattano un selfie, sei feriti; Bali, ringhiera cede durante un selfie: turista italiano precipita con la fidanzata e muore; Muore per un selfie a Bali: cede la ringhiera, turista italiano cade per 25 metri.

Cede la ringhiera della terrazza, 6 ragazzi precipitano da 5 metri - Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. Lo riporta ansa.it

Roma, paura a una festa sulla Cassia: si appoggiano alla ringhiera per fare una foto ma crolla il parapetto, 6 ragazzi precipitano per 5 metri. - Alcuni invitati si sono appoggiati a una ringhiera per scattare una foto, precipitando dopo il crollo di una parte di parapetto, ... Riporta ilmessaggero.it