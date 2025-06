Ragazze nel pallone ecco cosa comprò Gabrielle Union con il primo compenso Una stupidaggine

Gabrielle Union, star iconica di "Ragazze nel pallone" e altri successi, rivela i momenti più autentici della sua carriera e le scelte fatte con il suo primo stipendio. Tra risate e nostalgia, l’attrice condivide come quel primo guadagno abbia segnato un passo importante nel suo percorso. Ma cosa ha speso realmente? Scopriamo insieme il suo racconto e i piccoli grandi sogni che ha deciso di realizzare in quegli inizi.

L'attrice ha ricordato i suoi esordi e il modo in cui decise di spendere il primo stipendio che ricevette dopo il successo. La carriera di Gabrielle Union prese slancio tra il 1999 e il 2000, quando scoprì il successo con 10 cose che odio di te e Ragazze nel pallone. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato come ha speso il suo primo vero stipendio. Nel corso di una roundtable all'American Black Film Festival di Miami, l'attrice ha ripercorso le tappe della propria carriera, raccontando alcuni aneddoti. Cosa comprò Gabrielle Union con il primo stipendio "Una stupidaggine assurda" ha confessato Union "Sono andata da Mazda e ho pensato 'Se ho una Mazda vuol dire che ce l'ho fatta'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ragazze nel pallone, ecco cosa comprò Gabrielle Union con il primo compenso. "Una stupidaggine"

