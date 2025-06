Raffiche di cancellazione per i voli da e per il Medio Oriente dopo gli attacchi

Dopo gli attacchi nel Medio Oriente, i cieli si sono riempiti di cancellazioni e ritardi, creando disagi crescenti per chi deve viaggiare nella regione. Le compagnie aeree come British Airways e Singapore Airlines stanno riducendo le operazioni per motivi di sicurezza, cancelando numerosi voli verso il Golfo Persico. La situazione rimane in evoluzione, e i passeggeri sono invitati a monitorare attentamente le proprie prenotazioni e le comunicazioni ufficiali.

Tanti e in aumento i disagi per chi deve recarsi nei paesi del Medio Oriente, con diverse compagnie che, per ragioni di sicurezza, stanno riducendo o rimandando i voli dopo l'attaccio di Israele e Stati Uniti all'Iran. British Airways e Singapore Airlines hanno cancellato i loro voli per il Golfo Persico. Diversi voli British per Dubai sono stati soppressi, due aerei che qui erano diretti sono stati fatti rientrare in altri scali. Un volo che era decollato dall'aeroporto londinese di Heathrow sabato sera ed è stato dirottato su Zurigo, dopo che aveva ormai raggiunto lo spazio aereo dell'Arabia Saudita.

