Raffica di arresti per furti a Roma | terrorizzavano le anziane e rubavano nei supermercati

Una vera e propria raffica di arresti scuote Roma: dieci ladri sudamericani, specializzati in furti ai danni di anziani e supermercati, sono stati catturati dalla polizia. Il loro operato aveva seminato il terrore tra le vittime più vulnerabili della città . Con tutti gli arresti convalidati, la capitale si prepara a respingere questa ondata di criminalità . Scopri di più su come le forze dell’ordine stanno proteggendo Roma e i suoi cittadini.

Erano il terrore degli anziani Roma. I poliziotti hanno arrestato dieci ladri sudamericane di bande divere, sorpresi a rubare alle passanti e nei supermercati. Tutti gli arresti sono convalidati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arresti - roma - supermercati - raffica

Droga "delivery" a Roma consegnata tramite "token", raffica di arresti: i dettagli dell'operazione - Un'operazione dei Carabinieri a Roma ha portato all’arresto di 13 persone, tra cui minori, coinvolte nello spaccio di droga attraverso un sistema innovativo basato sul 'token'.

I nomi dei clan che comandano a Roma, i loro affari e in quali quartieri si svolgono Vai su Facebook

Raffica di arresti per furti a Roma: terrorizzavano le anziane e rubavano nei supermercati; Roma, raffica di arresti per furto: 16 borseggiatori in manette tra metro e centro storico; Riempi il carrello e scappa, raffica di furti. Chi sono gli arrestati.

Roma, dieci arresti per furti - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Scrive rainews.it

Controlli a raffica sul litorale: 4 arresti in poche ore - Il servizio ha portato complessivamente a 4 arresti e 5 denunce in stato di libertà per vari reati, alla segnalazione alla Prefettura di Roma di un consumatore di sostanza stupefacente. Riporta romatoday.it