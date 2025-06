Rafa Marin il Villarreal lo vuole in prestito per un milione senza obbligo di riscatto

Rafa Marin si avvicina sempre di più al ritorno in Spagna, con il Villarreal pronto a garantirgli una nuova opportunità. Dopo un’esperienza deludente a Napoli, il difensore ex Real Madrid cerca minuti e rilancio nella Liga, e il club gialloblù è deciso a chiudere l’accordo in tempi rapidi, offrendo un prestito a un milione di euro senza obbligo di riscatto. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per questa operazione di mercato.

Rafa Marin è sempre più vicino al ritorno in Spagna. Il difensore ex Real Madrid non ha trovato il minutaggio che sperava a Napoli ed è dunque pronto a ritornare al suo Paese natale per provare a rilanciarsi. Il Villarreal vuole chiudere in fretta per Rafa Marin. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Il Villarreal è fiducioso di chiudere l’accordo con Rafa Marin la prossima settimana: 1 milione per il prestito, 15 milioni l’opzione di riscatto. Clausola sulla rivendita del 10%. Villarreal are confident to seal Rafa Marín deal next week for €1m loan fee, €15m buy option clause and 10% sell-on clause. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rafa Marin, il Villarreal lo vuole in prestito per un milione senza obbligo di riscatto

