Raccolti distrutti dalle ' gelate di primavera' gli agricoltori pugliesi | Danni su ciliegi mandorli e vigneti

Le gelate di primavera del 2025 hanno causato ingenti danni agli agricoltori pugliesi, distruggendo coltivazioni di ciliegi, mandorli e vigneti nelle province di Bari e Taranto. La richiesta di dichiarazione di calamità naturale è stata avanzata per aiutare le comunità colpite a riprendersi da questa emergenza. È fondamentale intervenire tempestivamente per tutelare il patrimonio agricolo e sostenere il settore in questa difficile fase.

È stata formulata la richiesta di declaratoria di calamità naturale per le gelate 2025 che hanno arrecato danni alle produzioni in campo nei comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari e Turi in provincia di Bari e dei comuni di Grottaglie. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Raccolti distrutti dalle 'gelate di primavera', gli agricoltori pugliesi: "Danni su ciliegi, mandorli e vigneti"

