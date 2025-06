Raccolta firme dell’Alberghiero | Dobbiamo fermare il genocidio

In un momento di crisi senza precedenti, i docenti dell’Alberghiero si uniscono in una protesta collettiva per Gaza, lanciando una raccolta firme contro il genocidio. Un gesto che nasce dal profondo senso di responsabilità e dall’impegno a difendere i diritti umani, affinché le future generazioni possano vivere in un mondo di giustizia e pace. È il nostro dovere, più che mai, far sentire la voce della solidarietà e dell’umanità.

Una raccolta firme per Gaza partita dai docenti dell’Alberghiero. "Siamo di fronte a una catastrofe umanitaria di dimensioni inaudite – dice il documento firmato da 63 lavoratori –, le cui ripercussioni dureranno per decenni. Come docenti, sentiamo il dovere di esprimerci contro il genocidio in Palestina, perché il nostro ruolo di educatori ed educatrici ci impone di difendere i diritti umani, promuovere la giustizia e coltivare nei nostri studenti una coscienza critica e solidale. Pensiamo quindi che il mondo della scuola debba prendere posizione ed esprimere il proprio sdegno per il massacro della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta firme dell’Alberghiero: "Dobbiamo fermare il genocidio"

In questa notizia si parla di: raccolta - firme - alberghiero - genocidio

