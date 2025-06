Quindici anni di storie | ad Arona torna il Festival Teatro sull' acqua

Da quindici anni, Arona si trasforma in un palcoscenico unico grazie al Festival Teatro sull'Acqua, un evento che celebra la passione per il teatro e l’arte. Quest’anno, il festival si distingue con un programma ancora più vario e coinvolgente, tra spettacoli dal vivo, incontri con autori e location sorprendenti. Un’occasione imperdibile per scoprire storie, culture e tematiche urgenti, che continueranno a emozionare e ispirare il pubblico. Pronti a vivere un’estate all’insegna dell’arte?

Il Festival Teatro sull'Acqua compie 15 anni e festeggia questo importante traguardo con un programma sempre più ricco di spettacoli dal vivo e incontri con gli autori, nuovi luoghi che diventano teatro, artisti provenienti da tre continenti e temi urgenti sui quali coinvolgere il pubblico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Quindici anni di storie: ad Arona torna il Festival Teatro sull'acqua

In questa notizia si parla di: teatro - anni - festival - acqua

Dopo quindici anni il Valdemone trasloca: il Festival internazionale di teatro di strada per la prima volta a Isnello - Dopo quindici anni, il Valdemone trasloca ad Isnello, portando il suo vibrante mix di teatro di strada, circo contemporaneo e musica in una splendida cornice siciliana.

Conferenza stampa presentazione Festival Testro sull’acqua 2025 Arona dal 30 Agosto al 7 Settembre Non perdere nemmeno uno spettacolo! #teatro #aronacittateatro #act #cultura #arona #festival #lagomaggiore #aronacittateatrosullacqua Vai su Facebook

Quindici anni di storie: ad Arona torna il Festival Teatro sull'acqua; Festival dell'acqua 2024: programma; Festival Teatro sull’Acqua 2025: arriva Vola!.

Arona Città Teatro: il Festival sull’Acqua celebra 15 anni di storie e bellezza - Il Festival Teatro sull’Acqua di Arona compie 15 anni e festeggia con un programma sempre più ricco di spettacoli dal vivo e incontri con gli autori, nuovi luoghi che diventano teatro, artisti ... lavocedinovara.com scrive

20 anni di Festival Musica sull’Acqua: benvenuti alla XXI edizione - Dal 5 al 27 luglio, sul Lago di Como torna l’incanto del Festival Musica sull'Acqua con l’edizione dedicata alla “Gioia” ... Come scrive ciaocomo.it