Qui Iran il ministro Araghchi | Ci saranno conseguenze eterne

il ministro degli Esteri iraniano Araghchi attacca Trump: "Un bullo che calpesta il diritto, ha ingannato i suoi elettori". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Qui Iran, il ministro Araghchi: "Ci saranno conseguenze eterne"

Consiglio Onu a Ginevra, ministro esteri Iran Araghchi: “Israele ha imposto guerra ingiusta, noi attaccati durante negoziati promettenti” - VIDEO - Nell’ambito delle tensioni internazionali, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato un duro attacco contro Israele al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, denunciando azioni considerate “tra l’illegale e il criminale”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi afferma che Israele e gli Stati Uniti hanno deciso di far "saltare in aria" la via diplomatica, e che l'Iran non può tornare ad un tavolo diplomatico che non è stato mai abbandonato da loro ed è stato fatto "salt

Mentre ieri continuavano i bombardamenti reciproci fra Israele e Iran, dal summit di Ginevra è arrivata una speranza diplomatica. In mattinata il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva confermato di non essere disposto a nessun negoziato finché c

Attacco Usa all'Iran, le dichiarazioni del ministro degli esteri Araghchi: diretta; Guerra Israele - Iran, giorno dieci: Gli Stati Uniti attaccano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Il bullo del Medio Oriente ora accetti la pace'; Iran, dopo gli attacchi Usa Araghchi a Trump: Un bullo che calpesta il diritto, ha ingannato i suoi elettori | I raid su tre siti nucleari | Uranio spostato in precedenza da Fordow.

Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: "Usa e Israele hanno superato la linea rossa" - Da Istanbul, dove sta partecipando al Consiglio dei ministri degli esteri dell'OIC, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi condanna fermamente l'attacco USA ai tre siti nucleari iraniani avv ...

Attaco Usa all'Iran, Araghchi: "Trump traditore, anche dei suoi elettori" e vola a Mosca per "consultazioni serie con Putin" - Il ministro degli Esteri iraniano ha condannato l'aggressione nel bel mezzo di un processo diplomatico.