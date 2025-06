Qui Iran | dopo gli attacchi Usa il difficile dilemma tra reazione e negoziato

L’attacco statunitense di questa notte mette l’Iran di fronte a un dilemma cruciale: rispondere con una reazione decisa o optare per il negoziato, nel tentativo di evitare un’escalation che potrebbe aggravare una crisi lunga più di quattro decenni. Dopo anni di tensioni e scontri, Teheran si trova ora a dover scegliere tra la difesa della propria sovranità e la volontà di non innescare una spirale di conflitti. La domanda è: quale strada prenderà?

L’ attacco statunitense all’Iran di questa notte è l’evento a cui la Repubblica Islamica si prepara da oltre 45 anni, da quel 24-25 aprile 1980 in cui l’Operazione Eagle Claw, il tentativo di liberazione degli ostaggi nell’ambasciata americana nell’ex Persia, mise definitivamente su parti opposte delle barricate Washington e Teheran. Ma è anche un attacco che crea grandi problemi e dilemmi per il governo iraniano, già sotto attacco da oltre una settimana da parte dell’aviazione israeliana, ne mostra una volta di più la natura duale. Da un lato, ci sono i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran martellati dal 13 giugno scorso dall’Israel Air Force e nel mirino delle missioni degli F-15, F-16 e F-35 di Tel Aviv; dall’altro il governo civile, col presidente Masoud Pezeshkian in una posizione difficile, schiacciato dai radicali, e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, reduce dai colloqui a Ginevra con le controparti europee, spiazzato dopo aver condotto le trattative in Oman e a Roma con le controparti Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Qui Iran: dopo gli attacchi Usa il difficile dilemma tra reazione e negoziato

In questa notizia si parla di: iran - attacchi - difficile - dilemma

A Ginevra l'Ue tratta con Teheran | Nuovi attacchi in Iran, Trump: "Difficile chiedere a Israele di fermarsi mentre vince" - In un panorama internazionale segnato da tensioni crescenti e crisi umanitarie, le notizie si susseguono con urgenza: dall'ambasciata di Ginevra alle vie di Teheran, passando per i nuovi attacchi in Iran e la difficile postura di Israele.

Iran sotto i bombardamenti o Iran con le armi nucleari: un dilemma infernale. Perché “entrambi gli eventi possono avere ripercussioni disastrose per la regione”. Netanyahu, con il via libera di Donald Trump, ha scelto il primo corno del dilemma. Ma, paradossa Vai su Facebook

Rischi, costi e posta in palio dell’attacco israeliano all’Iran; Il dilemma dell’Iran: quando, come e se rispondere; L’Iran all’angolo: tutti i dilemmi di un regime debole.

Guerra totale Usa-Iran? Perché l'attacco di Trump può mettere a rischio le basi americane (e anche l'Europa) - Singer, il New York Times analizza le conseguenze dell'attacco di questa ... Lo riporta ilmattino.it

Dopo l’attacco degli Usa: i tre possibili scenari della risposta iraniana - Le opzioni sul tavolo della Repubblica islamica: colpire più duramente Israele ma limitando al minimo la risposta agli Stati Uniti; scatenare gli attacchi ... repubblica.it scrive