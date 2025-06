Questo video non mostra un bombardamento americano contro l’Iran

Questo video non mostra un bombardamento americano contro l’Iran. Recentemente, dopo gli annunci di Donald Trump, sono circolate immagini e video che rafforzano tensioni e fraintendimenti. Tuttavia, un video molto condiviso, mostrato come prova di un attacco in Iran, è in realtà datato 2024 e riguarda un altro Paese. Per chi ha fretta, la clip faceva parte di una fake news creata per alimentare tensioni internazionali.

A seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, da poco annunciati da Donald Trump, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Un video, in particolare, mostra un’enorme esplosione che, secondo alcune narrazioni, sarebbe stata ripresa proprio in Iran. In realtà, il video è datato e riguarda un altro Paese. Per chi ha fretta. La clip risulta datata, pubblicata sui social nel 2024.. Il video faceva riferimento agli attacchi israeliani contro dei siti in Siria.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente descrizione: Video del 2024 ripreso in Siria. Il video non può mostrare in alcun modo un bombardamento americano in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

