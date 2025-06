Questo video non mostra il bombardamento USA del sito nucleare di Fordow in Iran

Questo video non mostra il bombardamento USA del sito nucleare di Fordow in Iran. Come già evidenziato in passato, immagini e clip attribuite a quell’evento sono spesso datate o fuori contesto. La disinformazione torna a diffondersi velocemente, alimentando confusione e tensioni internazionali. Per chi ha fretta, la scena circolata da mesi non rappresenta il recente attacco, ma un’altra realtà storica. È fondamentale distinguere i fatti dalla manipolazione per una corretta informazione.

Come abbiamo già riscontrato in precedenza, a seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Una clip, condivisa in particolare via Facebook, mostrerebbe un’enorme esplosione presso il sito nucleare iraniano Fordow. In realtà, la scena è molto datata e riguarda un altro conflitto. Per chi ha fretta. La scena circola da mesi e non riguarda affatto il recente bombardamento americano.. L’episodio ripreso riguarda la guerra tra Russia e Ucraina.. La scena circola dal 18 settembre 2024.. Analisi. La clip viene condivisa con il seguente testo: La follia di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Questo video non mostra un bombardamento americano contro l'Iran. Recentemente, dopo gli annunci di Donald Trump, sono circolate immagini e video che rafforzano tensioni e fraintendimenti.

