Questo video non mostra del fumo denso sul sito nucleare di Tabriz in Iran

In un’era in cui le notizie si diffondono in tempo reale, è fondamentale distinguere tra realtà e disinformazione. Recentemente, alcune clip attribuite a presunti attacchi sul sito nucleare di Tabriz sono state smascherate come immagini vecchie o non pertinenti. La trasparenza e l’accuratezza sono essenziali per comprendere gli eventi che scuotono la regione. Per chi ha fretta, si tratta della stessa scena, spesso riutilizzata per alimentare tensioni ingiustificate.

Come abbiamo già riscontrato in precedenza, a seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Viene condiviso una clip che mostrerebbe, secondo la narrazione, del «fumo denso sul sito nucleare di Tabriz» a causa di un raid israeliano «dopo i bombardamenti Usa nella notte». Il video è datato e non mostra Tabriz. Per chi ha fretta. Si tratta della stessa scena, ripresa da un’altra angolazione, dell’esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas.. La clip è datata. Circola da aprile 2025.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: ULTIM’ORA Fumo denso sul sito nucleare di Tabriz, attaccato da raid israeliani Gli attacchi dell’aeronautica israeliana ai siti nucleari e militari in Iran continuano senza sosta anche in questi minuti, dopo i bombardamenti Usa nella notte Video datato e riguardante un altro luogo in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - mostra - fumo - denso

Incendio all’ex Smeraldo. Allarme per il denso fumo - Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri all'ex cinema Smeraldo, tra via Toscana e via Tommaso Campanella a San Ruffillo.

Questo video non mostra del fumo denso sul sito nucleare di Tabriz in Iran; Il video della centrale nucleare iraniana bombardata dagli USA è stato generato dall’AI; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice.

Attacco Usa in Iran: le immagini satellitari di Fordow prima del raid e la nuvola di fumo dopo i bombardamenti - Le immagini catturate dai satelliti mostrano il sito nucleare di Fordow, tra i più protetti e strategici dell’Iran, prima che i B- Riporta informazione.it

Israele-Iran, piovono missili: morti e feriti VIDEO - Scie di fumo sono visibili su Gerusalemme mentre l'Iran ha lanciato una pioggia di missili, oltre 100, contro Israele, in segno di rappresaglia per il massiccio attacco mirato ai siti nucleari ... Scrive msn.com