Quelli che ci sono più che sufficienti

sebbene le esigenze crescano, credo che una gestione più intelligente degli spazi possa migliorare notevolmente la situazione attuale. La sfida sta nel trovare un equilibrio tra sostenibilità, accessibilità e sviluppo urbano, affinché Ferrara possa offrire ai cittadini e visitatori un sistema di parcheggi efficiente e modernizzato. Solo così potremo valorizzare al massimo le risorse a nostra disposizione e rendere la città ancora più accogliente.

C'è chi pensa non si possa fare molto di più, specie in una città come Ferrara. Giuseppe Zagagnoni muove alcune considerazioni sulla disponibilità attuale dei parcheggi in città, ritenendo quelli già esistenti relativamente comodi. "I parcheggi qui sono discreti, non mi posso lamentare. Le tariffe sono buone, soprattutto se comparate ad altre città in cui i prezzi da pagare sono molto alti. L'idea di costruirne altri non la rifiuto, ci mancherebbe. Tuttavia penso che quelli che ci sono possano bastare, in fin dei conti. I posti si riempiono solo in occasione di alcune manifestazioni, ma per il resto c'è spazio per tutti".