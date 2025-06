Quei vertici di G7 e Nato con comunicati imbalsamati che segnano il funerale dell' Occidente

Il G7 – così come gli altri mille vertici – non riesce più a incarnare il cuore pulsante della politica globale, rimanendo spesso una passerella di facciata. Tra comunicati imbalsamati, foto ricordo e atmosfere da funerale jazz di New Orleans, si rischia di perdere di vista il vero scopo: plasmare un futuro condiviso. A Evian nel 2026, quale sarà il volto di questo summit? Solo il tempo potrà dirlo, ma la domanda resta aperta: il G7 saprà reinventarsi o continuerà a essere spettatore di se stesso?

De profundis e campane a morto per i vertici internazionali. Ma rigorosamente con foto ricordo, cena e cotillons, come in uso nei funerali jazz di New Orleans. Con questi presupposti, a Evian nel 2026, che G7 verrà? Di quelli recenti che abbiamo visto finora si ricordano solo comunicati imbalsamati e passerelle con panorami mozzafiato, ma il respiro pulsante della funzione politica si è spento. Il G7 - così come gli altri mille vertici - non rappresenta più l'economia del mondo (meno del 30% del Pil globale), non regola i conflitti, non detta l'agenda globale. Nel frattempo, i Brics+,dei paesi emergenti, superano il 38% del Pil e continuano ad aggiungere posti a tavola.

