Quei bambini nell’inferno di Gaza in missione per salvare i piccole vite

In un inferno di distruzione e sofferenza, quei bambini sono in missione per salvare vite, sfidando il terrore per un briciolo di speranza. La loro innocenza si scontra con la brutalità della guerra, ma il loro coraggio illumina il cammino di chi non può voltarsi dall’altra parte. Questi piccoli eroi ci ricordano che, anche nelle tenebre più fitte, la luce della solidarietà può ancora brillare.

Massa, 22 giugno 2025 –  "  Perché lo faccio? Mi dicono per incoscienza. Io credo che lo sia stare a guardare senza fare nulla". Bambini con arti fratturati, colpiti dalle bombe, vittime innocenti di una guerra intrapresa dai grandi. Piccoli senza cibo né acqua, senza più un tetto dove ripararsi. C'è un aspetto ancora più crudele nella guerra, gli occhi freschi di un piccolo che non capisce, trema e stringe ancora più forte la mano alla mamma. In mezzo a tutto questo terrore atterrano gli angeli dell'emergenza. Uno di questi è Stefano Antonelli, primario del reparto di anestesia e rianimazione al Noa che, insieme al collega Giacomo Morelli, ha preso parte a una missione umanitaria a tutti gli effetti: portare sul suolo nazionale 14 bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza affetti da patologie derivanti soprattutto da scoppio di arma da fuoco, ma anche congenite od oncoematologiche.

