Quattro volte i clienti rispetto al consentito | scattano i sigilli alla discoteca Estoril

Ennesimo episodio di irregolarità: la discoteca Estoril ha superato di quattro volte il limite consentito, portando ai sigilli e a una sanzione di 7 mila euro. Il titolare è stato denunciato in Procura e l’area esterna è stata sequestrata dopo che i clienti sono usciti a causa della pioggia. Una vicenda che mette in evidenza l’importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e legalità.

Il titolare denunciato in Procura e sanzionato per 7 mila euro. Sequestrata l’area esterna: “La gente è uscita dopo la pioggia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Quattro volte i clienti rispetto al consentito: scattano i sigilli alla discoteca Estoril

In questa notizia si parla di: quattro - volte - clienti - rispetto

M5s contro il governo: “Sbarchi aumentati di sette volte rispetto al Conte II. Dov’è finito il vostro blocco navale?” - Il M5S attacca il governo, evidenziando un incremento dei sbarchi di sette volte rispetto al Conte II e chiedendo spiegazioni sul blocco navale promesso.

Hai mai sentito parlare di noduli tiroidei? Sono piccole masse che si formano nella tiroide, estremamente comuni soprattutto nelle donne, con un’incidenza quattro volte superiore rispetto agli uomini. Il dott. Vito Angelo Giagulli, Specialista in Endocrinologia pr Vai su Facebook

Svapare e fumare insieme aumenta il rischio di cancro al polmone di ben 4 volte; CARLO LINGUA AL GOVERNO: CONTRIBUTI DEI LAVORATORI PIÙ ALTI DI 4 VOLTE RISPETTO AL TRENTINO ALTO ADIGE. SERVE CAMBIARE; Carrara di Fano: due incidenti a pochi metri di distanza. prima si ribalta un minore senza patente, poi un sessantenne con alcool quattro volte in piu’ rispetto al limite consentito. - Questura di Pesaro Urbino | Polizia di Stato.

Senato, governo quattro volte ko Prodi: esigo il rispetto degli impegni - In particolare, per quanto riguarda la prima proposta di modifica, quella sulla soppressione della ... Lo riporta ilgiornale.it

In Italia cyber attacchi quattro volte di più che nel mondo - Impennata di attacchi cyber in Italia, sono aumentati di quattro volte rispetto al resto del mondo. ansa.it scrive