Quattro ginnaste d’oro

Quattro giovanissime ginnaste d’oro, unite nello sport e nella vita, hanno conquistato il cuore del pubblico e della giuria al campionato nazionale Opes di Rieti. Noemi Toracca, Marta Bragazzi, Alice Pardini ed Elena Ferrari, talentuose e determinatissime, hanno portato a casa due medaglie d’oro di squadra, dimostrando che il talento e la passione possono raggiungere vette straordinarie. Le piccole portacolori della scuola di...

Quattro giovanissime ginnaste, unite nello sport ma anche nella vita, hanno ottenuto ben due medaglie d’oro di squadra nel campionato nazionale Opes disputato a Rieti. Noemi Toracca, Marta Bragazzi, Alice Pardini ed Elena Ferrari sono scese in pedana nella categoria pre-agonistica conquistando la giuria ed ottenendo due primi posti: uno nell’esercizio a corpo libero e l’altro in quello con cerchi e palle. Le piccole portacolori della scuola di ginnastica ritmica Mivida di Montignoso, cresciute insieme fuori e dentro la palestra, hanno dimostrato ottima sintonia ed affiatamento nelle prove di gruppo ma anche ottime capacità a livello individuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro ginnaste d’oro

