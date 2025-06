Quanto saranno potenti PS6 ed Xbox Next? AMD UDNA raddoppierà le prestazioni nel ray tracing per un insider

Se le ultime indiscrezioni si rivelassero corrette, le future PS6 ed Xbox Next promettono di conquistare il mercato con prestazioni strabilianti. Grazie all’architettura AMD UDNA, si prevede un raddoppio delle capacità nel ray tracing, portando l’esperienza di gioco a livelli ancora mai raggiunti. Ma quali saranno esattamente le innovazioni che cambieranno il modo di giocare? Scopriamolo insieme, perché il futuro del gaming sta per essere rivoluzionato.

Quanto saranno potenti PS6 ed Xbox Next? Secondo delle recenti indiscrezioni affidabili, saranno molto, molto potenti. Addentrandoci nello specifico della questione, le due console di prossima generazione firmate Sony e Microsoft dovrebbero gettare le proprio radici sull’architettura grafica UDNA di AMD, destinata a ridefinire il concetto di prestazioni su console. A rivelarlo è l’insider KeplerL2, una figura autorevole nei forum tecnici, che ha illustrato un quadro dettagliato delle capacitĂ delle nuove GPU. Le migliorie rispetto alla precedente generazione non saranno marginali: si parla di un incremento del 20% nelle prestazioni raster per ogni compute unit e, soprattutto, di un raddoppio netto nelle performance di Ray Tracing e nelle operazioni basate sull’intelligenza artificiale, rispetto alle attuali PS5 e Xbox Series XS. 🔗 Leggi su Game-experience.it