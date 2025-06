Quanto salirà ora il prezzo di petrolio e gas? Greggio a 200 dollari con la chiusura di Hormuz

L'apertura delle acque di Hormuz si avvicina a un bivio decisivo, alimentando tensioni e incertezze sui mercati globali. Con il prezzo del petrolio in forte salita, arrivando a 200 dollari al barile, le conseguenze di una possibile chiusura dello stretto sarebbero catastrofiche, influenzando economia e geopolitica mondiale. Ma cosa potrebbe davvero accadere se l'Iran decidesse di blindare questa via strategica? La risposta è più vicina di quanto si pensi.

Roma, 22 giugno 2025 – Il parlamento iraniano ha già votato a favore. Ora si aspetta la decisione finale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale. Cosa succederà se l’ Iran chiuderà davvero lo stretto di Hormuz? Quali sarebbero le ripercussioni economiche internazionali? Una immagine cartografica dello Stretto di Hormuz tratta da Google Maps. Lo stretto divide la penisola arabica dalle coste dell'Iran, e mette in comunicazione il Golfo di Oman a sud-est, con il Golfo Persico ad ovest. GOOGLE MAPS 111 NO ARCHIVE, NO RESALE, EDITORIAL USE ONLY Lo stretto di Hormuz separa l’Iran dall’Oman e rappresenta un crocevia mondiale del petrolio via nave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net