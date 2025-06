Quanti sono i reati in Italia? Meno furti e rapine più truffe bancarie

L’Italia si distingue per un quadro in evoluzione nel panorama della sicurezza, con diminuzioni significative di furti e rapine registrate negli ultimi anni. Secondo l’ultima indagine dell’Istat, tra il 2015-2016 e il 2022-2023, le famiglie vittime di reati contro abitazioni e veicoli sono in calo, così come borseggi e aggressioni. Tuttavia, alcune minacce continuano a rappresentare un’emergenza. Scopriamo insieme quanti sono i reati ancora presenti nel nostro Paese e cosa si sta facendo per contrastarli.

Roma, 22 giugno 2025 – La fotografia scattata dall’ Istat in merito a truffe, aggressioni, denunce e altri reati, restituisce dell’Italia un’immagine in chiaroscuro. Sono infatti in diminuzione, nel periodo interessato dall’indagine, cioè quello che va dal biennio 2015-2016 al biennio 2022-2023, le famiglie vittime di reati contro abitazioni e veicoli. In calo anche borseggi, rapine, aggressioni e minacce. Ma restano un'emergenza i dati che riguardano le vittime di truffe, aumentate del 74% nel caso di uso di strumenti bancari online. I dati dell’indagine Istat. Tra le truffe informatiche aumentano soltanto quelle che colpiscono chi usa gli strumenti bancari online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanti sono i reati in Italia? Meno furti e rapine, più truffe bancarie

