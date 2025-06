Quanti punti ha recuperato Alcaraz a Sinner al Queen’s? Il distacco prima di Wimbledon e le cambiali

Giovedì sera il fuoriclasse altoatesino ha affrontato Jannik Sinner al Queen’s, recuperando ben 4 punti fondamentali nel tiebreak del secondo set, un miglioramento determinante in vista di Wimbledon. Prima di quell'incontro, il distacco tra i due era più consistente, ma con questa prestazione Alcaraz ha rafforzato la sua posizione e alimentato le speranze di successo sui prati londinesi. La sua crescita continua a sorprendere gli appassionati di tennis.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 500 di Londra, sconfiggendo il ceco Jiri Lehecka in finale con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 6-2 e alzano al cielo il prestigioso trofeo. Il fuoriclasse spagnolo si è imposto al Queen’s e prosegue così la sua formidabile striscia di successi dopo aver festeggiato agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, dove aveva regolato Jannik Sinner negli atti conclusivi. Giovedì sera il fuoriclasse altoatesino ha invece perso al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle contro il kazako Alexander Bublik, che oggi ha esultato sull’erba tedesca liquidando il russo Daniil Medvedev in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti ha recuperato Alcaraz a Sinner al Queen’s? Il distacco prima di Wimbledon e le cambiali

