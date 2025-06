Quanti giocatori dell' Inter riconosce il tifoso dell' Urawa? Il finale è sorprendente

Hai mai immaginato quanto sia difficile per un tifoso giapponese riconoscere i giocatori dell'Inter? Abbiamo messo alla prova un appassionato degli Urawa Red Diamonds, e il suo risultato finale ti lascerà a bocca aperta. Scopriamo insieme come si è comportato in questa sfida sorprendente!

Abbiamo messo alla prova un tifoso giapponese degli Urawa Red Diamonds, chiedendogli di riconoscere i giocatori della rosa dell'Inter. Come se la sarà cavata? Il risultato finale è a dir poco sorprendente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quanti giocatori dell'Inter riconosce il tifoso dell'Urawa? Il finale è sorprendente

In questa notizia si parla di: giocatori - inter - tifoso - urawa

Il tifoso dell’Inter: “I giocatori tornano in Ferrari, io domani lavoro”. Ma è tutto finto - Un tifoso dell'Inter, col cuore spezzato dopo la finale di Champions League, si sfoga in un'intervista virale su TikTok.

L’inchino dei giocatori dell’Urawa davanti alla propria curva, come gesto di scuse e profondo rispetto verso i tifosi che li hanno sostenuti per 93 minuti nella partita contro l’Inter, persa solo negli ultimi secondi. Chapeau a giocatori e tifosi Vai su Facebook

Inter Vai su X

Quanti giocatori dell'Inter riconosce il tifoso dell'Urawa? Il finale è sorprendente; -Urawa Red Diamonds, la guida completa; Inter-Urawa, primo tempo da incubo a Seattle: la rabbia dei tifosi nerazzurri contro Dimarco, anche Chivu nel mirino.

L'inchino dei giocatori sotto la curva dell'Urawa dopo il ko con l'Inter: il motivo del gesto - I giapponesi hanno lottato e perso di misura la sfida facendosi rimontare: a fine gara è successo qualcosa di incredibile ... Segnala corrieredellosport.it

Perché l’Urawa Reds ha chiesto scusa ai suoi tifosi con l’inchino dopo aver messo paura all’Inter - Il gesto dei calciatori dell’Urawa Red Diamonds dopo la sconfitta contro l’Inter al Mondiale per Club. fanpage.it scrive