Quante super bombe hanno colpito i siti nucleari iraniani e perché non è aumentato il livello di radiazioni

In un'azione militare senza precedenti, sei potenti bombe ‘bunker buster’ hanno colpito il sito nucleare di Fordow in Iran, lasciando tracce visibili di danni e danneggiando gli ingressi sotterranei. Ma perché, nonostante la potenza degli attacchi, non si è registrato un aumento significativo delle radiazioni? La risposta risiede nelle tecniche moderne di ingegneria e nelle caratteristiche strutturali del sito stesso, che contribuiscono a contenere eventuali rilasci radioattivi, mantenendo così il mistero sull’effettiva impatto ambientale e strategico di questa operazione

Roma, 22 giugno 2025 – Sei bombe ‘bunker buster’ da 30.000 libbre, ossia oltre 13 tonnellate per 6,6 metri di lunghezza sono state sganciate dagli Usa sulla base di Fordow. Le immagini satellitari mostrano due punti danneggiati agli ingressi del sito nucleare sotterraneo. Le immagini di Planet Labs PBC sembrano anche mostrare danni alla montagna sotto cui si trova Fordow. Senza questi tunnel di accesso significa che l'Iran dovrebbe scavare l'impianto per raggiungere qualsiasi cosa al suo interno. La montagna, un tempo marrone, ha parti diventate grigie e i suoi contorni appaiono leggermente diversi da quelli delle immagini precedenti, suggerendo che un'esplosione abbia scagliato detriti intorno al sito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quante super bombe hanno colpito i siti nucleari iraniani e perché non è aumentato il livello di radiazioni

Un video mostra l'attacco statunitense al centro di ricerca nucleare di Isfahan, in Iran. L'impianto sarebbe stato colpito da missili da crociera Tomahawk lanciati da sottomarini. #iran Vai su Facebook

