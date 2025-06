Quante posizioni guadagnano Bolelli Vavassori se vincono il torneo di Halle Balzo anche nella Race

13ª posizione per Bolelli e 14ª per Vavassori, ma una vittoria oggi potrebbe cambiare tutto. Se trionfano nel torneo di Halle, infatti, guadagneranno punti preziosi e scalzeranno alcune posizioni nella race, rilanciando le loro ambizioni stagionali. La finale di oggi rappresenta un'occasione d'oro per risalire la classifica e consolidare il loro percorso nei più prestigiosi tornei del circuito ATP.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori disputeranno quest’oggi la finale del torneo di doppio maschile dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: gli azzurri, che difendono il titolo conquistato lo scorso anno in Germania, al momento, proprio per questo motivo, perdono ben 200 punti e 2 posizioni nel ranking ATP. La coppia azzurra, che lunedì 16 giugno occupava la 12ma (Bolelli) e la 13ma (Vavassori) posizione in classifica, al momento è scivolata al 14° ed al 15° posto, rispettivamente, scendendo da quota 4640 a quota 4440. Per tornare a quota 4640, ovviamente, gli italiani dovranno vincere l’ultimo atto, eventualità che potrebbe riportarli al 13° ed al 14° posto (occorrerà guardare anche al risultato della finale del Queen’s Club). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori se vincono il torneo di Halle. Balzo anche nella Race

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - posizioni - torneo

Cobolli vince il torneo Atp 500 di Amburgo. Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio - Il tennis italiano trionfa ad Amburgo: Flavio Cobolli conquista il suo secondo titolo vincendo il torneo ATP 500, sconfiggendo Rublev in finale.

Le nostre coppie sono agli ottavi di finale del #RolandGarros : Errani/Paolini superano Sun/Yuan per 7-5, 6-2 mentre Bolelli/Vavassori battono la coppia Balaji/Reyes-Varela con il risultato di 6-3, 6-4 Si ferma al terzo turno invece il percorso di Cobolli: vince Z Vai su Facebook

Flavio COBOLLI sbanca Amburgo conquistando il secondo successo della stagione e della carriera in un torneo ATP, ma il primo in assoluto in un evento classificato come 500. Il ventitreenne romano, autore di una prestazione superlativa, ha sconfitto in final Vai su X

Simone Bolelli - Andrea Vavassori oggi: quando giocano alle Finals 2024, h2h con Arevalo - Pavic, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP; Tennis, Bolelli e Vavassori vincono il torneo di doppio dell’ATP 500 di Amburgo; L’ITALTENNIS FA LA DOPPIETTA IN GERMANIA. COBOLLI TRIONFA NEL SINGOLARE E BOLELLI/VAVASSORI NEL DOPPIO AL TORNEO ATP 500 DI AMBURGO..

Bolelli e Vavassori in finale ad Halle: "Vogliamo far avvicinare i ragazzi al doppio" - L’erba tedesca fa bene a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che per la terza volta consecutiva hanno raggiunto la finale del Terra Wortmann Open e che ... Lo riporta msn.com

ATP Halle, un anno dopo è ancora Bolelli/Vavassori vs Krawietz/Puetz: ma è cambiato tanto in 364 giorni - ATP | Il 23 giugno 2024 'Bole' e 'Wave' vincevano sull'erba del Terra Wortmann Open il loro secondo titolo insieme. Da ubitennis.com