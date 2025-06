Quando Salvini diceva che Trump meritava il Nobel per la Pace

Quando Salvini affermava che Trump meritava il Nobel per la pace, sembrava sognare un futuro di serenità e stabilità. Ma l’attacco all’Iran, deciso senza consultare il Congresso e sostenuto da Netanyahu, ha rivelato un volto ben diverso dell’amministrazione Trump: quello di un azzardo che rischia di alimentare un conflitto regionale di proporzioni imprevedibili. La favola del pacifismo trumpiano si sgretola, lasciando spazio a dubbi e preoccupazioni anche tra i sovranisti nostrani, a partire da Matteo...

