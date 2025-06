Quando l’IA mente | il lato oscuro dell’intelligenza artificiale

Per capire quanto si stia radicando basta osservare come l'intelligenza artificiale permea ogni aspetto della nostra quotidianità, spesso senza rendersene conto. Questo crescente ingranaggio ci offre vantaggi innegabili, ma nasconde anche insidie che meritano attenzione e riflessione. È fondamentale saper distinguere tra il beneficio e il rischio, per non perdere il controllo di un potere che potenzialmente può diventare il nostro più grande alleato o il nostro peggior nemico.

Ci inganna. Ci mente. Ci fornisce informazioni verosimili ma false. Ci ricatta, addirittura. Ma l’Intelligenza artificiale si insinua sempre più in profondità nella nostra vita, nei nostri cellulari, sui nostri computer, nelle auto, in qualunque utilissimo device scegliamo per renderci facile l’esistenza. Ci consegniamo a «lei» e dove porterà tutto questo ha qualcosa di oscuro come un presagio. Per capire quanto si stia radicando basta considerare la diffusione di ChatGpt, il più popolare dei «chat bot» (sono robot di conversazione: software che grazie all’Intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico «chiacchierano» con l’utente fornendo risposte che possano sembrare umane). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quando l’IA mente: il lato oscuro dell’intelligenza artificiale

