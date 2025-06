Quando la prossima gara di MotoGP? GP Olanda 2025 | programma orari tv streaming

La MotoGP alza il ritmo e si prepara a vivere una delle fasi più intense della stagione 2025. Il decimo round, il Dutch Tourist Trophy, si terrà ad Assen dal 27 al 29 giugno, portando appassionati e spettatori davanti a emozionanti sfide. Non perdere l’occasione di seguire questa tappa cruciale: ecco tutto quello che devi sapere su programma, orari TV e streaming per vivere al massimo l’adrenalina di Assen.

La MotoGP alza il ritmo, poiché entra in una delle fasi più intense della sua stagione. Questo weekend è stato il primo dei quattro d’azione programmati nell’arco di un mese. Si corre, infatti, anche settimana prossima. Il decimo round del Mondiale 2025 è previsto ad Assen, in Olanda, dal 27 al 29 giugno. Attenzione alla terminologia, perché il Gran Premio dei Paesi Bassi non esiste! Quello a cui assisteremo è il Dutch Tourist Trophy. L’evento è rimasto fedele alla propria denominazione originaria, senza cedere all’omologazione semantica. D’altronde si parla della pista che ha ospitato il maggior numero di gare iridate (era già presente nel 1949 e ha mancato l’appuntamento solo a causa della pandemia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming

In questa notizia si parla di: prossima - motogp - olanda - gara

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2025: programma Mugello, orari, tv, streaming - Se sei appassionato di MotoGP, segna in agenda il prossimo grande evento: dal 20 al 22 giugno, il Mugello ospiterà la nona tappa del Mondiale 2025, il prestigioso Gran Premio d’Italia.

? WORLDSBK, GARA 2 MISANO - RAZGATLIOGLU CONCLUDE IL WEEKEND CON LA TRIPLETTA, A PODIO LE DUE DUCATI UFFICIALI ? Toprak Razgatlioglu, vincendo Gara 2, completa la tripletta a Misano, portandosi a -9 in classifica da Nicolò Bule Vai su Facebook

MotoGP 2024, GP d'Olanda: orari Diretta tv e Live-Streaming. Come vedere la gara; Strepitoso Bagnaia, che tris ad Assen! 2° Martin; Orari TV GP Olanda 2024: Assen in DIRETTA su Sky e TV8 - Orari - MotoGP.

MotoGP d'Olanda: come non perdere nemmeno una gara - La MotoGP è pronta per una nuova e avvincente gara con il Gran Premio d'Olanda: scopri come non perdere nemmeno un evento in live streaming, La MotoGP è pronta per una nuova e avvincente gara con il ... Lo riporta punto-informatico.it

MotoGP, gli orari del GP Olanda ad Assen su TV8 e Sky e dove vederlo in TV - Ad Assen si arriva dopo i tanti annunci di mercato che hanno stravolto la griglia in vista della prossima ... Riporta fanpage.it