Quando i medici non credono al tuo dolore | cos'è il gaslighting medico

Quando i medici minimizzano o ignorano il nostro dolore, si verifica un insidioso fenomeno chiamato gaslighting medico. Un problema che colpisce spesso le donne, sottolineando le disparità e le criticità del sistema sanitario. Comprendere questo fenomeno è il primo passo per pretendere rispetto e attenzione adeguata. Scopriamo insieme come riconoscerlo e difenderci in questa battaglia per una medicina più giusta e umana. Continua a leggere.

Il termine gaslighting medico è stato introdotto recentemente per indicare quelle situazioni un cui un paziente non sente riconosciuto il proprio dolore da parte del personale sanitario. Questo fenomeno sembra colpire soprattutto le malattie esclusivamente femminili, anche a causa del ritardo della medicina nei confronti della salute sessuale delle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le dinamiche di potere alla base del Medical Gaslighting; Quando la paziente è lei; La vulva in fiamme.

