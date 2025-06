Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon? Definito il giorno esatto | in campo dopo Alcaraz

Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon? La sua sfida più attesa è prevista per il 5 luglio, in campo subito dopo Carlos Alcaraz. Dopo una delusione a Halle, Sinner si prepara a tornare protagonista sull’erba londinese, determinato a riscattarsi e dimostrare tutta la sua classe. I tifosi italiani sono pronti a sostenere il talento altoatesino in questa prestigiosa battaglia di nervi e potenza. La speranza è che possa continuare il suo cammino verso la gloria, dando il massimo sul prato inglese.

Jannik Sinner è stato eliminato dal kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle, non riuscendo così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sull’erba tedesca. Il numero 1 del mondo è stato rimontato e non è riuscito a rialzare la testa come avrebbe voluto dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino sarà ora chiamato a dare il massimo a Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba di Londra. Il nostro portacolori spera di migliorare sensibilmente i quarti di finale raggiunti nella passata annata agonistica, quando perse contro il russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon? Definito il giorno esatto: in campo dopo Alcaraz

