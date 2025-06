Qualità e velocità | Tiago Santos che occasione per il Milan

Qualità e velocità sono le armi di Tiago Santos, un'occasione da non perdere per il Milan. Il terzino destro portoghese del Lille, già nel mirino dei rossoneri, rappresenta una pedina interessante per rafforzare la rosa. Nonostante un lungo infortunio, se tornerà in forma, il Diavolo potrebbe approfittarne e sferrare l'assalto decisivo. Restate sintonizzati: il calcio è fatto di opportunità e sorprese!

Il terzino destro portoghese del Lilla era già stato seguito dai rossoneri. È reduce da un lungo infortunio, alle giuste condizioni il Diavolo tornerà alla carica.

