Qualità dell’aria approvato il Piano nazionale da 2,4 miliardi

Il futuro dell’aria che respiriamo si decide oggi. Il 20 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale da 24 miliardi per migliorare la qualità dell’aria, un investimento strategico per affrontare le infrazioni europee e ridurre l’inquinamento nelle zone più critiche del Paese. Un impegno ambizioso che coinvolge ministeri, Regioni e Comuni, per un’Italia più pulita e sostenibile. La rivoluzione verde parte ora, e tutti dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento.

Il 20 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Piano di azione nazionale per il Miglioramento della qualità dell'aria, uno strumento strategico per rispondere alle infrazioni europee e ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree più critiche del Paese. Della durata iniziale di 24 mesi, prevede misure operative, fondi dedicati e una nuova governance strutturata su più livelli, che coinvolge ministeri, Regioni e Comuni. Ambiti d'intervento. Con una dotazione complessiva di circa 2,4 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Piano si concentra su 4 macroambiti: agricoltura;

