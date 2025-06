Putin gioca a tutto campo | i missili russi nel Fezzan e la sfida nel Mediterraneo per Italia e Occidente

Nel cuore del Mediterraneo, Putin gioca a tutto campo: i missili russi nel Fezzan e la sfida strategica all'Occidente. La ri-dislocazione di risorse in Africa, tra nuove capacitĂ e consolidamento, segna un cambio di passo che coinvolge Italia e alleati europei. Con il crollo del regime di Assad e la perdita di Tartus, la geopolitica marittima si fa piĂą complessa e imprevedibile. La partita energetica e di sicurezza nel Mediterraneo si intensifica: il futuro si decide ora.

La ri-dislocazione di risorse russo-siriane nel Fezzan libico merita particolare attenzione. In Africa, i russi non hanno spostato gli “scarti”, ma hanno concentrato risorse – talora nuove – di buon livello. Questo riassetto nel Mediterraneo è avvenuto a seguito del crollo del regime di Assad e dell’evacuazione della base navale di Tartus in Siria, dopo che il Mar Nero era giĂ stato reso una tonnara dai missili antinave e dai droni ucraini (con il decisivo supporto britannico). Nel dibattito interno italiano, il riassetto russo è stato a lungo confinato a una platea ristretta, ma negli ultimi giorni qualcosa sta cambiando. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Putin gioca a tutto campo: i missili russi nel Fezzan e la sfida nel Mediterraneo per Italia e Occidente

La #Russia, secondo quanto trapela, vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar

