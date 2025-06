Punto da un insetto mentre annaffia il giardino Massimo muore per shock anafilattico dopo giorni d'agonia

Una tranquilla giornata di giardinaggio si è trasformata in una tragedia a Soriano del Cimino, quando un semplice morso di insetto ha tolto la vita a Massimo Capati. La sua storia sconvolge e ci invita a riflettere sull’imprevedibilità di certi rischi, anche nei momenti più sereni. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e capire come proteggersi da simili incidenti.

Tragedia a Soriano del Cimino, dove Massimo Capati è morto per shock anafilattico. Un insetto lo ha punto mentre annaffiava i fiori in giardino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: punto - insetto - giardino - shock

Angela Clerici muore punta da un insetto: shock anafilattico sotto gli occhi del figlio - Tragedia a Crocetta del Montello: Angela Clerici, 65 anni, è deceduta lunedì 12 maggio dopo essere stata punta da un insetto mentre puliva le arnie in un apiario.

