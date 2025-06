Puntano i turisti in metro e li derubano | arrestati nove borseggiatori a Roma fra loro anche una 14enne

A Roma, i turisti si trasformano spesso in facili bersagli per borseggiatori pronti a colpire nelle affollate metro e nelle vie del centro. Nove arresti recenti, tra cui anche una quattordicenne, testimoniano la crescente presenza di criminalità che minaccia la sicurezza dei visitatori. La città eterna, così ricca di storia e fascino, deve fare i conti con queste minacce che cercano di oscurare il suo splendore. Continua a leggere per scoprire come Roma sta rispondendo a questa sfida.

Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma, fra le vie del centro e, soprattutto, in viaggio nelle metropolitane. Nelgi ultimi giorni sono nove gli arresti convalidati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turisti - nove - borseggiatori - roma

Borseggiatori a caccia di turisti in metro a Roma. Nove gli arresti - A Roma, i borseggiatori si moltiplicano nelle aree più affollate, come metro, bus e strade turistiche, seminando insicurezza tra visitatori e cittadini.

Borseggiatori a caccia di turisti in metro a Roma. Nove gli arresti https://ift.tt/jSavbKY Vai su X

Minacce e violenza nella metro di Roma: un viaggio quotidiano tra paura e degrado Nella metropolitana di Roma la situazione è ormai fuori controllo. Tra... Vai su Facebook

Puntano i turisti in metro e li derubano: arrestati nove borseggiatori a Roma, fra loro anche una 14enne; Arrestati nove borseggiatori in centro e nella metro. C’è anche una ragazzina di 14 anni; Arrestati nove borseggiatori in centro e nella metro. C'è anche una ragazzina di 14 anni.

Puntano i turisti in metro e li derubano: arrestati nove borseggiatori a Roma, fra loro anche una 14enne - Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma, fra le vie del centro e, soprattutto, in viaggio nelle metropolitane ... Secondo fanpage.it

Arrestati nove borseggiatori in centro e nella metro. C’è anche una ragazzina di 14 anni - I carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno fermato due romeni di 37 e 34 anni, già noti alle forze ... Da roma.repubblica.it