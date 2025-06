Pulizia della strada sulla provinciale 8 | Rovi rimossi ma resta un albero abbandonato al bordo della carreggiata

Una volta rimossi i rovi sulla provinciale 8, la strada resta ancora bloccata, lasciando spazio a un curioso dettaglio: un albero abbandonato al bordo della carreggiata. Un lettore ci segnala questa situazione insolita, mentre l'intervento di pulizia porta un segno di cura e attenzione da parte della Provincia. La domanda che sorge spontanea è: quale destino attende quel vecchio albero?

Un lettore ci segnala un curioso episodio lungo la provinciale 8, ancora chiusa questa settimana. Nonostante la strada non sia ancora stata riaperta, la Provincia ha mandato gli operai a pulire dai rovi che avevano invaso la carreggiata, un intervento sicuramente necessario e apprezzato.

In questa notizia si parla di: strada - provinciale - rovi - carreggiata

