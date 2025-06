Pugni e schiaffi ai carabinieri dopo una lite stradale | due arresti a Santeramo

Una tranquilla giornata a Santeramo si è trasformata in scena di violenza, quando due persone hanno scagliato pugni e schiaffi ai carabinieri intervenuti dopo una lite stradale. Le chiamate al 112 hanno allertato le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute per sedare la rissa e assicurare la sicurezza dei cittadini. La situazione ha richiesto due arresti e ora si cerca di fare luce su quanto accaduto, per ripristinare l’ordine e la calma nel cuore della città.

Le forze dell’ordine sono state allertate, attraverso chiamate al 112, da numerosi cittadini in transito nel centrale corso Tripoli, dove era stato segnalato un uomo, dalla corporatura molto robusta, che (dopo aver interrotto la circolazione stradale) avrebbe danneggiato i vetri di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pugni e schiaffi ai carabinieri dopo una lite stradale: due arresti a Santeramo

